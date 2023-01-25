Разыскивали пять лет: иностранца задержали в Таразе

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники ДП и ДКНБ Жамбылской области задержали гражданина Узбекистана, который с 2018 года находится в розыске, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

24 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 35-летний гражданин Узбекистана.

Как пояснили в ведомстве, мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216 части 1 УК Республики Узбекистан "Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций".

В настоящий момент его водворили в изолятор временного содержания в Таразе. Ожидается, что скоро он будет передан сотрудникам правоохранительных органов Узбекистана.

Ранее мы писали, что в Актобе был задержан иностранец, которого разыскивали сразу в двух странах за совершение преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006710-razyskivali-pyat-let-inostrantsa-zaderzhali-v-taraze/