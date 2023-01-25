Огнестрельное оружие изъяла полиция Алматы у приезжих из Тараза (видео)

Место инцидента. Кадр из видео: t.me/megapolice_news

Алматинские полицейские изъяли огнестрельное оружие у двух пьяных мужчин, приехавших из Тараза, передает официальный Telegram-канал департамента полиции южной столицы.

"Около 4 часов утра на пульт 102 поступил вызов о том, что двое неизвестных с обрезом в руках ломятся в продуктовый магазин, расположенный по улице Оспанова. Патрульный экипаж "Буран-227" через несколько минут был на месте", – говорится в сообщении ДП города Алматы.

Патрульные полицейские задержали мужчин – их доставили в Управление полиции Медеуского района. Как выяснилось, они приехали из Тараза.

"Да взял просто, интересно просто, прогуляться с ним", – прокомментировал ношение оружия один из задержанных.

Стражам порядка предстоит выяснить, где задержанные взяли оружие.

Ранее оперативники УБОП и спецназ Нацгвардии провели спецоперацию под Талдыкорганом. Задержаны двое подозреваемых в торговле оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006552-ognestrelnoe-oruzhie-izyala-politsiya-almaty-u-priezzhih-iz-taraza-video/