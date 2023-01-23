Пенсионерка из Степногорска обвинила внука в оформлении 4 кредитов на ее имя

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Степногорске пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, внук обманным путем оформил на ее имя четыре кредита, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Женщина сообщила, что в период с 28 августа по 23 сентября прошлого года ее 26-летний внук обманным путем оформил кредит на ее имя", – говорится в сообщении ведомства.

Стражи порядка установили, что в первый раз банковский кредит на сумму 500 тыс. тенге был оформлен подозреваемым в присутствии и с согласия потерпевшей.

Однако в дальнейшем, по версии следствия, внук, воспользовавшись личными данными и фотографией бабушки, оформил повторно четыре дополнительных онлайн-кредита на общую сумму свыше 1,9 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Данное преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее семеро жителей Астаны обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По версии следствия, знакомый потерпевших обманул их при покупке автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006461-pensionerka-iz-stepnogorska-obvinila-vnuka-v-oformlenii-4-kreditov-na-ee-imya/