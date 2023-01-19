Астанчане остались без авто после сделки со знакомым

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Семеро жителей столицы обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По версии следствия, знакомый потерпевших обманул их при покупке автомобилей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 60-летний житель Тараза.

"Мужчина, войдя в доверие к владельцам автомашин, с которыми он поддерживал знакомство, предлагал продать ему автомобили. В качестве задатка оставлял сумму в размере от 1 до 2 млн тенге. Заполучив автомобили, злоумышленник продавал их по низкой цене в Алматы и Таразе", – сообщили в ведомстве.

Так, по данным следствия, подозреваемый продал автомобиль Toyota Camry 70 в Таразе за 5 млн тенге, за который в Астане заплатил задаток в размере 2 млн тенге.

В настоящее время проводится расследование по части 4 статьи 190 УК РК, согласно которой мошенничество, совершенной1) преступной группой; 2) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания, сумма ущерба устанавливается. Полицейские также проверяют его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории Астаны.

Ранее 34-летняя жительница Актюбинской области отдала 100 тыс. тенге за страховку несуществующего автомобиля после звонка незнакомца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006031-astanchane-ostalis-bez-avto-posle-sdelki-so-znakomym/