Сотрудницу отдела образования задержали в Шымкенте

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Шымкенте задержали главного специалиста отдела образования города. Женщину подозревают в получении взятки от руководителей садиков, передает прокуратура города на своей официальной странице в Instagram.

Сотрудники антикоррупционной службы начали досудебное расследование по части 3 статьи 366 УК РК в отношении главного специалиста отдела образования Шымкента. Ее подозревают в неоднократном получении взятки в сумме 800 тыс. тенге от руководителей дошкольных учреждений за положительное решение по результатам проверок в 2022 году.

Подозреваемую задержали, она дала признательные показания.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно части 3 статьи 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег:

путем вымогательства; группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Северо-Казахстанской области задержана руководитель районного отдела образования Сара Рамазанова по подозрению в совершении коррупционного преступления. Ей санкционирован арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006293-sotrudnitsu-otdela-obrazovaniya-zaderzhali-v-shymkente/