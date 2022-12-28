Главу отдела образования задержали в СКО

Сара Рамазанова. Фото: mzhroo.edu.kz

В Северо-Казахстанской области задержана руководитель районного отдела образования Сара Рамазанова. Ей санкционирован арест. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

По данным ведомства, проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования района Магжана Жумабаева Сары Рамазановой по факту совершения коррупционного преступления.

С санкции следственного суда Петропавловска женщина взята под стражу.

"Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежит разглашению", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматинской области вынесен приговор бывшему ректору Казахского национального женского педагогического университета Гаухар Алдамбергеновой, ее брату и еще троим должностным лицам. Экс-руководитель вуза и ее родственник получили по 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003464-glavu-otdela-obrazovaniya-zaderzhali-v-sko/