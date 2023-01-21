Около 275 килограммов ювелирных изделий пытались провезти в Казахстан

Дорожные сумки. Фото: t.me/knbgov_kz

Пограничники пресекли попытку провоза в Казахстан ювелирных изделий общим весом в 275 килограммов, сообщает Комитет национальной безопасности РК в своем официальном Telegram-канале.

"19 января Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресечена попытка ввоза двумя гражданами Казахстана крупной партии ювелирных изделий", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Дорожные сумки. Фото: t.me/knbgov_kz

В ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограммов.

Найденное передано в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что казахстанцы могут столкнуться с серьезными штрафами, если не будут придерживаться правил ввоза и вывоза ювелирных изделий.

Так, согласно статье 551 КоАП РК, если ввозимые ювелирные изделия не были вовремя задекларированы, то при прохождении таможни казахстанцам грозит штраф в размере 30 МРП или 91 890 тенге на 2022 год.

При этом повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в размере 60 МРП (183 780 тенге), согласно 551 статье Административного кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006241-okolo-275-kilogrammov-yuvelirnyh-izdeliy-pytalis-provezti-v-kazahstan/