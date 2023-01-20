Предполагаемых организаторов лжерозыгрыша авто задержали в Алматинской области (видео)

Служебные авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами задержания предполагаемых организаторов лжерозыгрыша.

Как сообщил Абдрахманов, полицейские региона задержали двух жителей Астаны 18 и 20 лет.

"Следствием установлено: фигуранты, обзванивая граждан, предлагали приобрести у них бытовую технику, косметику и другие товары народного потребления, обещая при этом им беспроигрышную возможность стать обладателем нового автомобиля марки Hyundai Accent. Хотя на самом деле информация о розыгрыше была фейком", - написал замглавы полиции Алматинской области.

Предварительная сумма ущерба составила более 15 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Сейчас личности задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

"Производство досудебного расследования поручено следователям УП Енбекшиказахского района. Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в ДП Алматинской области", - заключил Абдрахманов.

Напомним, ранее несколько жителей Астаны также лишились миллионов тенге, поверив, что выиграли авто. Полицейские столицы задержали двух мужчин, которых подозревают в 14 эпизодах мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006059-predpolagaemyh-organizatorov-lzherozygrysha-avto-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti-video/