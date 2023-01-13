Миллионов тенге лишились астанчане, поверив, что выиграли авто

Автосалон. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Жители столицы обратились в полицию, заявив об интернет-мошенничестве. По данным стражей порядка, злоумышленники выманивали у астанчан крупные суммы денег, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С заявлением об интернет-мошенничестве в полицию обратились жители столицы.

Отмечается, что в ходе расследования сотрудники отдела криминальной полиции УП района Сарыарка установили двоих подозреваемых в возрасте 23-х и 24-х лет.

"Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представившись сотрудниками, обзвонили клиентов и сообщили им о выигрыше авто. Но чтобы получить его, было необходимо внести определенную сумму в качестве взноса", – объяснили полицейские.

По данным стражей порядка, суммы, которые отправляли потерпевшие начинались от 700 тыс. тенге и доходили до более 4 млн тенге. Одной из жертв стал житель столицы, который отправил 4 млн 650 тысяч тенге. Тем не менее никакого розыгрыша авто не было.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Дастан Калиев.

Сейчас задержанных подозревают по 14 фактам совершения интернет-мошенничеств.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005313-millionov-tenge-lishilis-astanchane-poveriv-v-vyigrysh-avto/