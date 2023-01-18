100 тыс. тенге отдала за страховку несуществующего авто жительница Актюбинской области

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

34-летняя жительница поселка Курашасай отдала 100 тыс. тенге за страховку несуществующего автомобиля после звонка незнакомца, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, неизвестный мужчина позвонил женщине и представился сотрудником компании "Health Time". Он сообщил женщине о выигрыше машины, отметив, что для подтверждения ей необходимо оформить страховку.

"На радостях доверчивая сельчанка перевела 100 тысяч тенге на счет, продиктованный аферистом. Но заветный автомобиль она не получила, а в добавок лишилась денег", – говорится в сообщении.

После потери средств потерпевшая обратилась в полицию.

Отмечается, что по данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Ранее жители Астаны обратились в полицию, заявив об интернет-мошенничестве. По данным стражей порядка, злоумышленники выманивали у астанчан крупные суммы денег, сообщая им о выигрыше авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005885-100-tys-tenge-otdala-za-strahovku-nesuschestvuyuschego-avto-zhitelnitsa-aktyubinskoy-oblasti/