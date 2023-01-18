Алматинцы заявили, что их обманули с учебой в Англии. В полиции начали расследование

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Алматы семь человек обратились в полицию. Они заявили, что их якобы обманули, пообещав отправить на учебу в Англию. МВД в своем официальном новостном Telegram-канале сообщает, что полицейские начали расследование.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовано видео, записанное потерпевшими. По словам авторов ролика, еще год назад их обещали отправить на учебу в Англию. Они оплатили по 400 тыс. тенге, но так и никуда не уехали.

В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

"С официальным заявлением в полицию обратились 7 человек. Не исключаем возможные эпизоды. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и привлечение виновных к ответственности", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

Ранее жители Астаны заявили, что они оказались обманутыми компанией по трудоустройству в Чехию. За помощь казахстанцы платили от 400 тысяч до 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005880-almatintsy-zayavili-chto-ih-obmanuli-s-ucheboy-v-anglii-v-politsii-nachali-rassledovanie/