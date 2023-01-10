Десятки астанчан заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Чехию

Жители Астаны. Кадр из видео: Телеканал "Астана"/Astana TV

Жители Астаны заявили, что они оказались обманутыми компанией по трудоустройству в Чехию. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья астанчане якобы остались с пустыми карманами. В компании говорят, что сами стали жертвой обстоятельств, передает телеканал "Астана".

Астанчанин Руслан Жакупов в апреле прошлого года в социальных сетях увидел предложение о трудоустройстве в Европу. Некая компания с положительными отзывами обещала отличные условия и официальный договор сотрудничества, где был прописан возврат оплаченных средств, если что-то пойдет не так. За помощь казахстанцы платили от 400 тысяч до 1 млн тенге.

Уехать в Чехию на заработки житель столицы должен был в течение трех месяцев. Однако в Европу он так и не уехал, да и возврат средств не получил. Отмечается, что компания обанкротилась и обещала выплатить их по частям.

"Предложили график погашения. Ежемесячно. Сначала по 100 тысяч, потом по 150 тысяч в течение полугода. То есть, начиная с ноября, но два месяца уже истекли. Получается третий месяц, но они мне ни копейки не отправили", – сказал Руслан Жакупов.

По словам мужчины, в такой же ситуации находятся около двухсот астанчан. Он пояснил, что доверие к фирме вызывали консультации с директором компании, который якобы знаком с руководителями профсоюзов Чехии. И даже сам долгое время там работал.

"Когда нам представляли презентацию менеджер Тогжан, она делала акцент на том, что Даулет Туймебай, директор этой фирмы, работал в Республике Чехия. И у него остались связи через профсоюзы, он трудоустраивает людей из Казахстана. То есть все законно, все идет быстро и легально", – сказала жительница Астаны Махаббат Тасбулатова.

Однако руководитель компании сам считает себя жертвой. Он заявил, что получил пакет документов и уже готов был отправить казахстанцев в Европу как на сезонные, так и на долговременные работы. Но им отказали в визе.

"От министерства труда Чешской Республики был предоставлен пакет документов. Это квота, разрешение на работу, легальная документация. Но со стороны консульства эти документы были не приняты личным решением консула. Я полагаю, это в связи с глобальными процессами. Так как мне официальных ответов от посольства Чешской Республики не дали", – объяснил директор компании Даулет Туймебай.

Он обещает вернуть средства казахстанцам к лету. Глава компании заявил, что якобы 50 млн тенге уже были возвращены, и даже показал выписки из банков.

"Мы в компании ежемесячно в размере 6 миллионов тенге готовы возвращать людям. Это в общей совокупности, включительно июнь, закрыть долг компании за непредоставленные услуги. Прошу набраться терпения", – добавил Даулет Туймебай.

Тем временем в полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

"В рамках расследования установлено более 60 потерпевших. Материальный ущерб устанавливается. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для принятия обоснованного процессуального решения", – сообщила пресс-служба ДП Астаны.

Если вина директора компании будет доказана, то ему грозит до 3,5 млн тенге штрафа либо лишение свободы на два года с конфискацией имущества.

Ранее жители Шымкента и нескольких других регионов Казахстана лишились денег, поверив в заманчивое предложение о работе в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004720-desyatki-astanchan-zayavili-o-moshennichestve-pri-trudoustroystve-v-chehiyu/