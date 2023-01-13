Десять астанчан отдали по 1 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье

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Порядка 10 жителям столицы обещали помощь в получении квартиры по государственной программе. Они внесли первоначальный взнос от 1 до 1,5 млн тенге, но так и не дождались жилья, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, 31-летняя астанчанка обещала жителям столицы за определенную плату оказать содействие в получении квартир по государственной программе. Получив вознаграждения, она так и не выполнила обещаний.

"Чтобы "усыпить" бдительность астанчан, она ссылалась на связи в государственном учреждении. На самом деле к госучреждению женщина не имела никакого отношения", – говорится в сообщении ведомства.

С декабря 2021 года по настоящее время обманутыми оказались порядка 10 граждан. Сумма первоначального взноса, которую они внесли, варьировалась от 1 до 1,5 млн тенге.

Подозреваемая призналась в содеянном. В отношении нее проводится расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские также устанавливают причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории Астаны.

Ранее 34-летний житель Усть-Каменогорска понадеялся быстро приобрести квартиру, отдал 7 млн тенге "помощнице" и остался ни с чем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005266-desyatok-astanchan-otdali-po-1-mln-tenge-moshennitse-v-nadezhde-poluchit-goszhile/