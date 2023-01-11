Рассекающего по встречке водителя в Алматы привлекли к ответственности (видео)

Автомобиль едет по встречной полосе. Кадр из видео: t.me/egovpress

В социальных сетях опубликовано видео, на котором водитель проезжает по встречной полосе в Алматы. В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что правонарушителя нашли и привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик был опубликован в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах ­– машина едет по встречной полосе по обочине. При этом часть видео снято на камеру с автомобиля. По словам автора ролика, он ехал по встречной полосе по проспекту Рыскулова.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что правонарушителя установили, им оказался житель Турксибского района 2000 города рождения. За вопиющие факты грубых нарушений ПДД водителя автомашины марки Lada привлекли к ответственности.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по четырем статьям КРКобАП:

часть 2 статьи 590 КРКобАП (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств);

часть 1 статьи 601 КРКобАП (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги);

часть 1 статьи 606 КРКобАП (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки);

часть 1 статьи 596 КРКобАП (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Так, согласно части 2 статьи 590 КРКобАП, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Согласно части 1 статьи 601 КРКобАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Согласно части 1 статьи 606 КРКобАП, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

И нарушение части 1 статьи 596 КРКобАП, а именно движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге).

Напомним, месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане в 2023 году установлен на уровне 3 450 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005001-rassekayuschego-po-vstrechke-voditelya-v-almaty-privlekli-k-otvetstvennosti-video/