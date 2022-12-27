Десятки казахстанцев лишились денег, поверив в заманчивое предложение о работе в Турции

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Шымкента и нескольких других регионов Казахстана наткнулись на выгодное предложение – работа в Турции с высокой зарплатой, бесплатными проживанием и питанием. Правда позже оказалось, что это было мошеннической уловкой, передает сайт телеканала КТК.

Сейчас в Шымкенте ищут владельцев компании, которая нанимала людей для работы в Турции. По словам "работодателей", они набирали рабочих для строительства атомной электростанции.

Помимо бесплатного проживания в теплой стране, одежды и трехразового питания кандидатам обещали зарплату в 700 тысяч тенге. Возможно поэтому первоначальный взнос всего лишь в 71 тысячу тенге никого не смутил.

Обманутые мужчины рассказали, что находили объявление о наборе рабочих в интернете или узнавали от знакомых.

"Нам сказали, (заплатить - прим.ред.) 71 тысячу при заключении договора, еще столько же, когда уже в Турции будем. В нашей группе 2 тысячи человек со всего Казахстана. В офисе мы заключали контракты, девушка Динара Ибраимова нам все рассказывала, объясняла. И ей мы отдавали деньги. Я ушел с шести работ. Денег позанимал. В настоящую яму угодил, а мне детей кормить", – пожаловался один из них.

Как сообщает телеканал, набор сотрудников начали еще в сентябре. За это время удалось собрать немало желающих потрудиться за границей. Это жители Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей. Самым недоверчивым даже присылали электронные билеты на самолет, хотя позже выяснилось, что все они поддельные.

Планы и мечты начали рушиться на прошлой неделе.

"Первый поток должен был улететь 23 декабря. Но я и все остальные были во втором и третьем потоке. Должны были лететь после 23-го. Но в тот день мы узнали, что первого потока вообще нет! Тогда мы и поняли, что нас обманули.

Все было очень реалистично: у них была печать директора с названием компании "Титан ННС", договоры были, показывали, что бизнес официально зарегистрирован", – рассказал еще один мужчина, ставший жертвой аферистов.

До заключения договора мужчины даже общались со своими будущими коллегами, которые, оплатив 71 тысячу тенге, получили работу мечты. Однако они так же, как и администрация компании, в один момент просто исчезли. Офисы внезапно закрылись, по контактным телефонам никто не отвечает.

"В данное время более 60 человек являются потерпевшими. Данный факт зарегистрирован по факту "Мошенничество". То есть по статье 190 УК РК. Подозреваемыми на сегодняшний день являются менеджеры в количестве семи человек, директор данного ТОО и учредитель данного ТОО. Проводятся мероприятия по задержанию", – сообщил замначальника полиции района им. Аль-Фараби Шымкента Жанибек Турлыбаев.

В полиции уверены, потерпевших может быть в разы больше. Сами мужчины, которые остались без работы, требуют найти руководство компании и вернуть хотя бы их взносы.

Источник: КТК

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом уже в размере до 4 тыс. МРП (12,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003154-desyatki-kazahstantsev-lishilis-deneg-poveriv-v-zamanchivoe-predlozhenie-o-rabote-v-turtsii/