Отдельные силовики курировали подготовку к январским событиям, заявил генпрокурор

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральный прокурор РК Берик Асылов выступил в мажилисе и ответил на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о январских событиях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Весь 2021 год скрыто шла подготовка исполнителей для радикальных мер. Из числа исполнителей были организованы ОПГ, они набирали людей, вооружали, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту работу", - сообщил Асылов.

Однако люди за ним не пошли, отметил генпрокурор.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004215-otdelnye-siloviki-kurirovali-podgotovku-k-yanvarskim-sobytiyam-zayavil-genprokuror/