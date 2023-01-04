Туши джейранов и оружие обнаружили в машине у предполагаемых браконьеров в Жетысу

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

Стражи порядка при содействии работников "Охотзоопром" на территории Каратальского района задержали четырех жителей Алматинской области. Их подозревают в браконьерстве, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские обнаружили в автомобиле задержанных три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу Казахстана. Также у подозреваемых были изъяты два охотничьих нарезных ружья.

Как сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов, досудебное расследование по данному факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными".

Ранее в Сети распространилась фотография мужчины, который держит убитого медведя. Полицейские Жетысуской области сообщили, что нашли человека со снимка. По данному факту было заведено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004142-tushi-dzheyranov-i-oruzhie-obnaruzhili-v-mashine-u-predpolagaemyh-brakonerov-v-zhetysu/