Фото мужчины с убитым медведем попало в Сеть. Его задержали в Жетысуской области

Мужчина с убитым медведем. Фото: instagram.com/angry_taldyk

В Сети распространилась фотография мужчины, который держит убитого медведя. Полицейские Жетысуской области сообщили, что нашли человека со снимка. По данному факту было заведено уголовное дело, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте журналиста Сандугаш Дуйсеновой. Она призвала стражей порядка найти мужчину с фотографии

"Сельчане прислали фотографию человека, который держит в руках убитого медведя! Морда зверя в крови", – написала она.

На это представители ДП Жетысуской области сообщили, что организовали необходимые мероприятия по установлению даты, местности и личности мужчины на фотоснимке с краснокнижным животным.

"Информация также направлена в заинтересованные ведомства, занимающиеся охраной природы и животного мира. О результатах розыскных мероприятий будет сообщено дополнительно", – отметили полицейские.

Сегодня стало известно, что правоохранители установили мужчину на фото с отстрелянным медведем.

"Как выяснилось, фотоснимок сделан в сентябре текущего года в горах Ескельдинского района, на котором запечатлен 41-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен для дачи показаний в районную полицию", – говорится в сообщении

Сейчас полицейские проводят расследование по пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".

"Расследование уголовного дела взято на контроль областным ДП", – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что согласно части 4 статьи 337 Уголовного кодекса РК, данное деяние наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (18,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000574-foto-muzhchiny-s-ubitym-medvedem-popalo-v-set-ego-zaderzhali-v-zhetysuskoy-oblasti/