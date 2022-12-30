Полиция Астаны расследует факты вовлечения воспитанников пансионатов в культовые обряды

Религиозные книги. Фото: t.me/police_of_kz

Столичные полицейские расследуют уголовное дело по подозрению в пропаганде религиозного превосходства со стороны общественных благотворительных фондов, действующих под видом пансионатов для детей из малообеспеченных семей, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По данным ведомства, сотрудником одного из благотворительных фондов проводились открытые проповеди для людей, в которых, предположительно, оскорблялись религиозные чувства и национальные традиции последователей иных конфессий.

"Среди несовершеннолетних воспитанников пансионатов данных фондов распространялись религиозные догмы зарубежных проповедников", – говорится в сообщении.

Кроме того, обыски, проведенные в пансионатах, подтвердили наличие иностранных учебных материалов религиозного характера, а также систематическое вовлечение детей в культовые обряды.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, иные сведения не подлежат разглашению.

Ранее КНБ сообщил о вынесении обвинительного приговора в отношении заключенного, который распространял радикальную идеологию в колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003823-politsiya-astany-rassleduet-fakty-vovlecheniya-vospitannikov-pansionatov-v-kultovye-obryady/