Антикор: Изобличена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц "Қазтеміртранс"

Задержание. Кадр из видео: Telegram/antikornews

В Антикоррупционной службе Казахстана сообщили об изобличении преступной схемы незаконного обогащения должностных лиц "Қазтеміртранс". Информация опубликована в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

В ведомстве рассказали, что в результате оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий "Қазақстан Темір Жолы", а именно АО "Қазтеміртранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана.

"Установлено, что должностные лица общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - пояснили в Антикоре.

По данным ведомства, в налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса.

"Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.

Только одним руководителем Акмолинского филиала АО в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны.

В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала АО", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Здесь отметили, что все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на 2 месяца.

"В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата АО. Проверяется причастность других должностных лиц", - добавили в ведомстве.

В Антикоре уточнили, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов, предприятия-грузоотправители допускали срывы поставок, терпели колоссальные убытки и вынуждены были прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" осудили за получение взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003720-antikor-izoblichena-prestupnaya-shema-nezakonnogo-obogascheniya-dolzhnostnyh-lits-qaztemirtrans/