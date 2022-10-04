Осужден директор филиала "Қазтеміртранс"

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" осудили за получение взятки. Приговор вынесен 3 октября в суде №2 Костаная. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

По информации ведомства, в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Усабекова и руководителя ТОО "Вадиса М" Таирова вынесен обвинительный приговор.

Вышеуказанные лица обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.

Усабекову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Таирова за дачу взятки оштрафовали на 24 млн тенге.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в Антикоре.

Напомним, ранее стало известно, что в Костанайской области задержали директора филиала АО "Қазтеміртранс". В отношении него был санкционирован арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991024-osuzhden-direktor-filiala-qaztemirtrans/