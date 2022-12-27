Бывший ректор ЖенПУ Гаухар Алдамбергенова и ее брат осуждены на 7 лет

Гаухар Алдамбергенова. Фото: vk.com/qyzpu_edu_kz

Карасайский районный суд Алматинской области вынес приговор бывшему ректору Казахского национального женского педагогического университета Гаухар Алдамбергеновой, ее брату и еще троим должностным лицам. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

В ведомстве сообщили, что бывший ректор - председатель Правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Гаухар Алдамбергенова, советник ректора Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" Журунов признаны виновными и осуждены на 7 лет лишения свободы.

Кроме того, этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Жумадил и специалист отдела Кемал осуждены к 7 годам лишения свободы условно.

"Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате вузу причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге", - пояснили в Антикоре.

Им всем также пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003222-byvshiy-rektor-zhenpu-gauhar-aldambergenova-i-ee-brat-osuzhdeny-na-7-let/