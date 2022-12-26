Астанчанин отдал незнакомцу 120 тыс. долларов после звонка от "компаньонов"

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

Житель Астаны отдал незнакомому мужчине 120 тысяч долларов после того, как ему позвонили "знакомые компаньоны" и попросили деньги в долг, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В Шымкенте сотрудники Департамента криминальной полиции МВД совместно с полицейскими из Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии во время спецоперации задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны.

По версии следствия, подозреваемые позвонили предпринимателю из Астаны и, представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили у него в долг 120 тыс. долларов (55,3 млн тенге).

"Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговоренному условию передачи денег. По приезде в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги", – говорится в сообщении ведомства.

Когда же астанчанин решил позвонить знакомому и спросить о возврате долга, тот сообщил ему, что никаких денег у него не занимал, добавили в полиции.

Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. Стражи порядка проводят проверку на причастность задержанных к другим ранее совершенным подобным преступлениям.

Изъятые телефоны. Фото: polisia.kz

Столкнувшихся с мошенничеством казахстанцев просят обратиться в департамент криминальной полиции по телефонам: +7 (7172) 72-23-67, +7 (7172) 71-40-86, +7 (7172) 72-21-74 и +7 (7172) 72-22-45.

Ранее в Жетысае аферистка обманула сельчанку на 1 млн тенге, пообещав устроить ее дочь в вуз на бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003123-astanchanin-otdal-neznakomtsu-120-tys-dollarov-posle-zvonka-ot-kompanyonov/