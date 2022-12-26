Обещала устроить дочь в вуз: сельчанку обманули на миллион тенге в Жетысае
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На 1 млн тенге обманула сельчанку аферистка в Жетысае, пообещав устроить дочь потерпевшей в вуз на бюджет, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Сельчанка обратилась в районный отдел полиции с заявлением - она сообщила, что некая женщина вторглась в доверие и пообещала устроить ее дочь на грант в вуз. Она, по словам пострадавшей, выманила 1 млн тенге.
Факт был зарегистрирован в реестре расследований по статье УК "Мошенничество".
Стражи порядка провели оперативные мероприятия с целью раскрытия преступления и задержания подозреваемой. В результате розыскных работ сотрудники полиции установили безработную жительницу Шымкента.
Выяснилось, что предполагаемая аферистка приехала погостить в Жетысайский район. Полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды.
Стражи порядка продолжают выяснять возможную причастность подозреваемой к другим преступлениям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003013-obeschala-ustroit-doch-v-vuz-selchanku-obmanuli-na-million-tenge-v-zhetysae/