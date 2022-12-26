Обещала устроить дочь в вуз: сельчанку обманули на миллион тенге в Жетысае

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На 1 млн тенге обманула сельчанку аферистка в Жетысае, пообещав устроить дочь потерпевшей в вуз на бюджет, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сельчанка обратилась в районный отдел полиции с заявлением - она сообщила, что некая женщина вторглась в доверие и пообещала устроить ее дочь на грант в вуз. Она, по словам пострадавшей, выманила 1 млн тенге.

Факт был зарегистрирован в реестре расследований по статье УК "Мошенничество".

Стражи порядка провели оперативные мероприятия с целью раскрытия преступления и задержания подозреваемой. В результате розыскных работ сотрудники полиции установили безработную жительницу Шымкента.

Выяснилось, что предполагаемая аферистка приехала погостить в Жетысайский район. Полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды.

Стражи порядка продолжают выяснять возможную причастность подозреваемой к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003013-obeschala-ustroit-doch-v-vuz-selchanku-obmanuli-na-million-tenge-v-zhetysae/