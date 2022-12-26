Свалку опасных медотходов обнаружили возле вокзала в Астане (видео)

Несанкционированная свалка. Фото: пресс-служба Минэкологии

В Астане 26 декабря в районе вокзала "Нурлы жол" возле крупного гипермаркета выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов, сообщает официальный сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Сообщается, что сотрудники Департамента экологии по Астане совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ.

"В ходе осмотра установлен примерный объем свалки, который составил 50 куб.м. Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – прим. ред.)", – говорится в распространяемом сообщении.

Также на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минэкологии, голос за кадром говорит, что на свалке находятся медицинские отходы класса Б.

В ведомстве добавили, что о дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.

Согласно приказу от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", медицинские отходы по степени опасности подразделяются на 5 классов опасности:

класс А – неопасные МО, подобные твердым бытовым отходам (ТБО);

класс Б – опасные (эпидемиологически) медотходы;

класс В – чрезвычайно (эпидемиологически) опасные медотходы;

класс Г – токсикологически опасные медотходы по составу близкие к промышленным;

класс Д – радиоактивные медотходы.

Отмечается, что медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов.

Кроме того, захоронение обезвреженных альтернативными методами отходов класса Б и В на полигоне ТБО допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.

Ранее мы писали, что в Актюбинской области по снимкам со спутника было обнаружено более 250 стихийных свалок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003110-svalku-opasnyh-medothodov-obnaruzhili-vozle-vokzala-v-astane-video/