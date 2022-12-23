Алматинка встретилась в Астане с мужчиной с сайта знакомств, а утром осталась без смартфона

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Алматы обратилась в столичную полицию с заявлением о краже смартфона. Стражам порядка удалость установить подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, алматинка приехала погостить к родственникам в Астану. Через сайт знакомств она познакомилась с 43-летним жителем столицы. После онлайн-переписки женщина предложила мужчине встретиться.

Как сообщили в полиции, знакомство продолжилось в квартире. А утром, когда потерпевшая проснулась, она не нашла свой смартфон.

Стражам порядка удалось установить подозреваемого. Отмечается, что он успел продать смартфон одному из прохожих. Однако сумма ущерба женщине была возмещена.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее мы писали, что жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением о похищении из ее квартиры золотых украшений. Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 18-летний парень, с которым она познакомилась в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002613-almatinka-vstretilas-v-astane-s-muzhchinoy-s-sayta-znakomstv-a-utrom-ostalas-bez-smartfona/