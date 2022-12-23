Брал технику в аренду и сдавал в ломбард: в нескольких аферах заподозрили мужчину в Астане

Фотоаппарат. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств. По версии следствия, он брал в аренду электронную технику и сдавал ее в ломбард, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель столицы. По его словам, молодой человек взял в аренду фотоаппарат Canon Mark 3 и перестал выходить на связь.

"В ходе проведения расследования установлено, что злоумышленник брал у граждан электронную технику в аренду, затем сдавал в ломбарды. Вырученные деньги тратил на свои нужды, а с настоящими владельцами вещей он на связь так и не выходил", – сообщили в ведомстве.

Стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Кроме того, следствие выяснило, что задержанный мог быть причастен к шести эпизодам мошенничеств, где сумма ущерба составила около четырех миллионов тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее жительница Акмолинской области обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Женщина лишилась 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002794-bral-tehniku-v-arendu-i-sdaval-v-lombard-v-neskolkih-aferah-zapodozrili-muzhchinu-v-astane/