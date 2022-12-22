Занимала у родственников и друзей, набрала кредитов: акмолинка лишилась 30 млн тенге

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Акмолинской области обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Женщина лишилась 30 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В ведомстве рассказали, что 19 декабря жительница Акмолинской области обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что неоднократно в YouTube сталкивалась с объявлением о якобы выгодном инвестировании денежных средств в крупные казахстанские компании.

Заинтересовавшись, она оставила под объявлением свой номер. Позже ей позвонил неизвестный. Под предлогом дополнительного заработка мужчина попросил перевести деньги на его банковский счет, чтобы затем получать доход на инвестиционной площадке.

В дальнейшем с потерпевшей стали работать различные "менеджеры". Под их руководством женщина за месяц перевела на счет торговой площадки около 30 млн тенге. Для этих целей она заняла миллионные суммы у друзей и родственников, а также взяла кредиты в различных банках.

Позже, пытаясь вывести деньги, акмолинка столкнулась с препятствиями. Тогда и поняла, что ее обманули.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002648-zanimala-u-rodstvennikov-i-druzey-nabrala-kreditov-akmolinka-lishilas-30-mln-tenge/