Украшения на 2 млн тенге украли у астанчанки после свидания со знакомым из Сети

Кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением о похищении из ее квартиры золотых украшений. Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 18-летний парень, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с потерпевшей через соцсети. После непродолжительной переписки они продолжили знакомство в ее квартире.

"Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, он совершил кражу ключей от квартиры. Через несколько дней, убедившись, что ее нет дома, направился к ней и, открыв дверь, совершил кражу золотых колец", – сообщили в полиции.

Отмечается, что сумма ущерба составила два миллиона тенге.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье "Кража". Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства также были изъяты.

Кроме того, полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Ранее мы писали, что астанчанин лишился сбережений в размере 560 тысяч тенге, сообщив знакомой пароль от приложения банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002234-zolotye-koltsa-na-2-mln-tenge-ukrali-u-astanchanki-posle-znakomstva-s-parnem-cherez-sotsseti/