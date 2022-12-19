Склад с аккумуляторами разграбили на 800 тыс. тенге в Алматы

Взлом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинские полицейские раскрыли кражу аккумуляторов со склада на сумму 800 тысяч тенге. Подозреваемым оказался 29-летний житель мегаполиса, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали подозреваемого.

Как сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, на данный момент установлена кража четырех аккумуляторов, с незаконным проникновением на склад.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК, согласно которой кража, совершенная в крупном размере, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Отмечается, что подозреваемый признал свою причастность к данным преступлениям. Его поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города, по результатам чего будет принято процессуальное решение", – добавили в полиции.

Ранее мы писали, что в Алматы стражи порядка задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в совершении серии уличных грабежей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002075-krupnuyu-krazhu-akkumulyatorov-so-sklada-raskryli-v-almaty/