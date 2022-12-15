Подозреваемого в уличных грабежах задержали в Алматы
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В Алматы стражи порядка задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в совершении серии уличных грабежей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
"На пересечении проспекта Толе би и улицы Момышулы молодой мужчина, применив силу, открыто похитил у девушки сотовый телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник подбежал к девушке, нанес удар, после чего вырвал из рук мобильник и скрылся бегством", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Спустя два дня, по версии следствия, подозреваемый на том же перекрестке отобрал еще у одного прохожего телефон. Тогда его и задержали полицейские.
Его действия квалифицированы по части 2 статьи 191 УК РК, согласно которой грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Отмечается, что в настоящее время личность задержанного проверяется на причастность к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по Алматы.
Ранее группу предполагаемых воров-домушников задержали в ходе спецоперации в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001730-podozrevaemogo-v-ulichnyh-grabezhah-zaderzhali-v-almaty/