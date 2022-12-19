Астанчанин лишился сбережений, сообщив знакомой пароль от приложения банка

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили 38-летнюю подозреваемую в совершении кражи смартфона и перевода денег с депозита потерпевшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

По версии следствия, астанчанин познакомился с женщиной, которая попросилась к нему переночевать на несколько дней. Затем в ходе распития алкогольных напитков подозреваемая, предположительно, узнала у него пароль для входа в мобильное приложение.

"Когда последний заснул, тайно похитила телефон, а денежные сбережения, накопленные на депозите в размере 560 тысяч тенге, перевела на карточный счет банка", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Отмечается, что потерпевший заметил пропажу телефона на следующий день и обратился в полицию.

По факту кражи проводится досудебное расследование, телефон был изъят.

Стражи порядка рекомендуют быть бдительными, не оставлять личные вещи без присмотра, а также при вводе пароля убедиться, что никто не видит комбинацию вводимых цифр.

Ранее мы писали, что кызылординские полицейские задержали предполагаемого вора с поличным на месте преступления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002064-astanchanin-lishilsya-sberezheniy-soobschiv-znakomoy-parol-ot-prilozheniya-banka/