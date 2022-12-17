Подозреваемого в квартирной краже поймали с поличным в Кызылорде (фото)

Задержание. Фото: УП Кызылорды

Кызылординские полицейские задержали предполагаемого вора с поличным на месте преступления, сообщается в официальном Instagram-аккаунте УП города.

По информации полицейских, неизвестный, подозрительно наблюдавший за жилыми домами, попал в поле зрения стражей порядка.

14 декабря текущего года, как сообщили стражи порядка, мужчина проник в один из домов в Кызылорде, подобрав ключи от замка, чтобы совершить кражу.

Из дома были похищены золотые изделия и ценные вещи. Скрыться мужчине не удалось - он был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Изъятые у подозреваемого вещи и украшения вернули владельцу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001917-podozrevaemogo-v-kvartirnoy-krazhe-poymali-s-polichnym-v-kyzylorde-foto/