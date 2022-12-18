Замглавы РОП лишился поста и оказался под следствием после скандального видео в Туркестанской области

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Заместителя начальника отделения полиции Казыгуртского района уволили после скандального видео, размещенного в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Несколько дней назад казахстанский юрист Айгуль Орынбек на совей странице поделилась видеороликом и обращением сотрудников полиции Казыгуртского района. Стражи порядка заявили, что заместитель начальника их бьет, запугивает и собирает с полицейских деньги.

Тогда же была начата служебная проверка, итоги которой озвучили сегодня в областном департаменте полиции.

"На заседании дисциплинарной комиссии ДП области была рассмотрена дисциплинарная ответственность сотрудников полиции. По итогам комиссии заместитель начальника на указанной видеозаписи освобожден от должности", - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий".

"Продолжается комплексная работа по укреплению служебной дисциплины и законности, а также противодействию коррупции среди личного состава", - добавили в департаменте.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001948-zamglavy-rop-lishilsya-posta-i-okazalsya-pod-sledstviem-posle-skandalnogo-video-v-turkestanskoy-oblasti/