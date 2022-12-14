На два месяца арестовали организатора незаконного митинга в Астане

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Организатор незаконного митинга, который прошел в Астане 26 ноября, Абиев арестован на два месяца, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Вопрос о мере пресечения рассмотрели в следственном суде.

"12 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Абиева М.Ж. сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 26 ноября в одном из ночных клубов города было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В итоге он призвал собравшихся к незаконному шествию.

Позже стало известно, что организатора обвинили в несанкционированном проведении митинга и в неповиновении требованиям полицейских. С санкции суда он был арестован на 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001607-na-dva-mesyatsa-arestovali-organizatora-nezakonnogo-mitinga-v-astane/