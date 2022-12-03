Спрятанное в кустах огнестрельное оружие нашли в Алматинской области

Найденное оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон огнестрельного оружия и боеприпасов в Алматинской области, передает Telegram-канал "Новости МВД Казахстана".

"На территории Талгарского района, не доезжая до села Алмалык, рядом с дорогой в кустах обнаружена китайская дорожная сумка, внутри которой обнаружены одно охотничье ружье калибра 7,62 мм, два обреза гладкоствольного оружия, пневматический пистолет, бронежилет и 115 единиц различных патронов", — сообщили в полиции.

Схрон был обнаружен сотрудниками УБОП (Управления по борьбе с организованной преступностью) и ДКНБ (Департамента Комитета национальной безопасности) 2 декабря около 19:15.

Указанный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района. Проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.

В прошлом месяце вблизи "Боралдайского аэродрома" Илийского района в Алматинской области полицейские нашли тайник с оружием, завернутым в тряпки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000004-spryatannoe-v-kustah-ognestrelnoe-oruzhie-nashli-v-almatinskoy-oblasti/