АФМ: родственник Кайрата Боранбаева давал взятку сотрудникам агентства

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Департамент собственной безопасности АФМ в официальном Telegram-канале сообщил, что по результатам проведения оперативных мероприятий был выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства.

На запросы СМИ представители Агентства по финмониторингу сообщили, что Департамент собственной безопасности АФМ провел оперативные мероприятия и выявил факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства.

"Так, изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас подразделение собственной безопасности проводит досудебное расследование. Иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, что Кайрат Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В середине лета Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделилась новыми подробностями расследования в отношении Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева.

В конце сентября стало известно, что расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева было завершено.

На прошлой неделе Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил арест бизнесмену еще на два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999640-otdelnye-sotrudniki-afm-mogli-brat-vzyatki-soobschili-v-agentstve/