Подозреваемых в подделке номеров на краденых авто для перепродажи задержали в Алматы

Кадр из видео со спецоперации: YouTube/Almaty Polisiasy

В Алматы полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в подделке и уничтожении идентификационных номеров машин, а также в дальнейшем сбыте автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В департаменте сообщили, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 386 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером), задержаны 38-летний гражданин С. и 21-летний гражданин К.

В гараже, где были задержаны подозреваемые, стражи порядка обнаружили 10 автомашин разных марок, приготовленных для "перебития" агрегатных данных.

Как рассказал заместитель начальника ДП города Алматы, полковник полиции Дидар Аханов, в ходе спецоперации были задержаны ранее судимый арендатор гаража, занимавшийся изменением агрегатных данных автомашин, и его родственник, предположительно, помогавший первому. Подозреваемые взяты под стражу.

"В ходе осмотра гаража были обнаружены использованные/неиспользованные металлические, бумажные бирки от автомашин, несколько госномеров, блокноты с записями, ноутбук, мониторы и процессоры. Они, как вещественные доказательства, приобщены к уголовному делу", – добавил Аханов.

Помимо этого, криминалисты изъяли два лазерных маркировочных станка, которые использовались для "перебития" или изменения агрегатных данных, металлические оттиски с буквенными и цифровыми обозначениями, схожими шрифтами от агрегатных данных транспортных средств.

Следствие проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомобилей, на которых уже изменены идентификационные номера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998931-podozrevaemyh-v-poddelke-nomerov-na-kradenyh-avto-dlya-pereprodazhi-zaderzhali-v-almaty/