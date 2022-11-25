Криминального авторитета и предполагаемых участников ОПГ задержали в Астане (видео)

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью задержали в Астане нескольких человек, которых подозревают в участии в ОПГ. Среди задержанных - криминальный авторитет, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, один из задержанных является активным участником преступной группы.

"Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения", – говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела в столице были задержаны предполагаемый лидер преступной группы и криминальный авторитет. Их подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

"Фигуранты обещали покровительство и разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили их оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество – два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге", – рассказали в полиции.

По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кокшетау прошла спецоперация по задержанию предполагаемого наркодилера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998874-kriminalnogo-avtoriteta-i-predpolagaemyh-uchastnikov-opg-zaderzhali-v-astane-video/