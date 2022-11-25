Спецоперация прошла в Кокшетау: задержан предполагаемый наркодилер (видео)

Спецоперация в Кокшетау. Фото: polisia.kz

Полицейские Акмолинской области провели в Кокшетау спецоперацию по пресечению ввоза гашиша на территорию города, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию поступила информация, что 41-летний горожанин распространяет в городе наркотики. У мужчины имелся "склад" запрещенных веществ, то есть крупная партия, которую он фасовал на "бомбы" для дальнейшей оптовой перепродажи через тайники.

"Получив подтверждение информации, было принято решение о задержании сбытчика с привлечением спецотряда воинской части. 22 ноября в рамках республиканского ОПМ "Рефлекс" сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области при въезде в областной центр был остановлен автомобиль под управлением подозреваемого", - говорится в сообщении правоохранителей.

При обыске у водителя нашли 2 полиэтиленовых свертка с гашишем весом 3,56 грамма и приспособление для употребления наркотических средств. Позже в его машине было обнаружено еще 846 граммов запрещенного вещества.

Кроме того, проведенная экспертиза показала, что задержанный управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998864-spetsoperatsiya-proshla-v-kokshetau-zaderzhan-predpolagaemyy-narkodiler-video/