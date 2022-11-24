Россиянина задержали по подозрению в серии мошенничеств в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы стражи порядка задержали 52-летнего гражданина России по подозрению в совершении ряда мошенничеств, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, подозреваемый под видом пассажира такси находил общий язык с водителем автомобиля, затем убеждал его в том, что имеет возможность добыть технику и другие товары народного потребления по цене ниже рыночной.

"Далее он обещал таксистам, что поможет реализовать товар. Для этого частным извозчикам нужно было быстро отыскать деньги и отдать ему, чтобы "вложиться" в выгодный бизнес", – рассказал заместитель начальника Управления полиции Медеуского района Тимур Мулинов.

Таким образом, по словам Мулинова, три человека оказались обманутыми. Однако следствие не исключает, что потерпевших может быть больше.

Полицейские призвали граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться в УП Медеуского района или позвонить по телефонам: 254-48-02; 254-48-01; 8 (707) 142-01-11.

Ранее мы писали, что пожилая алматинка, поверив телефонным мошенникам, продала машину, четырехкомнатную квартиру, оформила на себя крупный кредит и отдала все деньги аферистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998824-rossiyanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-serii-moshennichestv-v-almaty/