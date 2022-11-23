Алматинка продала квартиру и машину и отдала 41 млн тенге "курьеру КНБ"

Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пожилая алматинка, поверив телефонным мошенникам, продала машину, четырехкомнатную квартиру, оформила на себя крупный кредит и отдала все деньги аферистам, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала 67-летняя пенсионерка Аспет Кузембаева, в конце октября ей позвонил незнакомец, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее имуществом заинтересовались аферисты. Лжеполицейский заверял: проводится спецоперация по их поимке, Аспет должна помочь, но говорить об этом никому нельзя. Злоумышленник потребовал срочно продать квартиру и машину, а еще взять кредит на 850 тысяч и отдать деньги спецкурьеру. Обещал все вернуть. Он же подсказал контакты агентств, которые помогли оформить сделки быстро.

"Машину я продала в автоломбарде. Мошенники дали мне наименования трех автоломбардов. В первый день я "курьеру КНБ" передала деньги в сумме 22 миллиона 58 тысяч. 1 ноября тот же самый процесс: я "курьеру КНБ" передала деньги в сумме 14 миллионов 142 тысячи", - рассказывает женщина.

Общая сумма ущерба составила почти 41 миллион тенге. Юристы рекомендовали женщине не освобождать квартиру до решения суда. Но на прошлой неделе новый хозяин сменил замки и написал на Аспет заявление в полицию за то, что та долго не выселяется.

"Ключом своим начала дверь – не могу попасть ни в верхний замок, ни в нижний замок. Дверь я недавно только поставила новую. И, в общем, я не попала в квартиру. Звоню ему, хозяину, – он трубку не берет. Потом на "102" позвонила – они сказали: "Участковый приедет". Приехал участковый, я ему начала говорить: вот так и так… Он говорит: "Вы понимаете, он пришел с договором купли-продажи. Это его квартира. Вы продали. Вы согласны?". Я ему говорю: "Я ему продала квартиру, но не свое имущество", - делится пенсионерка.

Пожилая женщина следовала указаниям аферистов, ни с кем не посоветовавшись. О продаже имущества не знала даже ее единственная дочь.

"Мы решили завести гражданское дело, чтобы признать сделку недействительной, так как она под влиянием мошенников продала квартиру дешевле, чем она есть на рынке", - рассказала дочь Аспет Жулдыз Кузембаева.

В полиции рассказали, что от такой же схемы пострадало еще несколько алматинцев. Оказалось, в городе орудовала целая ОПГ. Подозреваемых задержали, сейчас они дают показания.

"Это трое мужчин. Один из них – гражданин Российской Федерации, еще двое – наши соотечественники. Они под разным предлогом, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками Национального банка, сотрудниками другого банковского сектора, занимались мошенничеством и тем самым получали денежные средства, принадлежащие гражданам. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемых к трем аналогичным эпизодам", - объяснили в правоохранительных органах.

Пока дознаватели выясняют, куда делись деньги и как их вернуть, адвокаты Аспет готовят иск в суд с требованием признать сделки недействительными. А пострадавшая пенсионерка теперь живет у дочери.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998525-almatinka-prodala-kvartiru-i-mashinu-i-otdala-41-mln-tenge-kureru-knb/