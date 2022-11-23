Девушка "с прочными связями в акимате" оказалась в СИЗО Талдыкоргана
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В Талдыкоргане содержится под стражей в следственном изоляторе девушка, которая говорила, что у нее якобы есть прочные деловые связи в городском акимате, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Стражи порядка завершают расследование по фактам мошенничества, которые были зарегистрированы в 2021 и 2022 годах в Талдыкоргане.
Подозреваемой оказалась 28-летняя местная жительница, ранее неоднократно привлекавшаяся к ответственности за мошенничество.
По данным правоохранителей, девушка предлагала талдыкорганцам помощь в приобретении квартир по госпрограмме. Она говорила, что якобы имеет прочные деловые связи в городском акимате.
Однако в ходе расследования было установлено, что подозреваемая не числится в составе каких-либо жилищных комиссий и не является работником какого-либо госоргана.
Она фигурирует в 14 эпизодах. Общий материальный ущерб составил 35 млн 580 тысяч тенге.
"Женщина арестована и содержится под стражей в талдыкорганском следственном изоляторе", - сообщил следователь СО УП Талдыкоргана Илияс Алдабергенов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998651-devushka-s-prochnymi-svyazyami-v-akimate-okazalas-v-sizo-taldykorgana/