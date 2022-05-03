Cadillac Escalade с надписью ASANALI вместо госномера обсуждают в Казнете (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kyzylordatoday

В социальных сетях появилось видео с Cadillac Escalade, на котором вместо госномера была установлена табличка с надписью "ASANALI". Внедорожник был замечен на дороге в Кызылординской области. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге, а потом останавливается возле полицейских, они жмут руку сидящему в салоне человеку.

Пользователи принялись обсуждать увиденное. Некоторые предположили, что внедорожник принадлежит народному артисту Асанали Ашимову, который может себе позволить так ездить.

Другие же возмутились тем, что кому-то "законы не писаны" и позволительно нарушать правила дорожного движения.

Между тем в департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что стражи порядка остановили Cadillac за несоответствие стандарту государственного номерного знака.

Правоохранители установили, что автомобиль использовался для съемок документального фильма, посвященного 85-летию со дня рождения актера, режиссера театра и кино, народного артиста Асанали Ашимова.

"После предупреждения на месте к автомашине был прикреплен соответствующий государственный знак", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967769-cadillac-escalade-s-nadpisyu-asanali-vmesto-gosnomera-obsuzhdayut-v-kaznete-video/