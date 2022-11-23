Оградки с могил воровали в Жетысуской области. Подозреваемых задержали

Украденные оградки. Фото: polisia.kz

Воры сдавали оградки могил на металлолом в Жетысуской области - подозреваемых удалось задержать, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полицейские Талдыкоргана задержали двух местных жителей по подозрению в кражах могильных оградок с 7 захоронений на кладбищах близ дачного массива Шайкорган в районе аэропорта.

По информации стражей порядка, предполагаемые преступники отдавали предпочтение чугунным оградкам. Их сдавали в пункты приема металлолома в областном центре.

В полиции подчеркнули, что часть похищенного уже удалось отыскать.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. Досудебное расследование проводится по уголовной статье "Кража".

Напомним, в октябре текущего года неизвестные разграбили 15 могил на кладбище в селе Узынагаш в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998554-ogradki-s-mogil-vorovali-v-zhetysuskoy-oblasti-podozrevaemyh-zaderzhali/