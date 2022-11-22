Подростков заподозрили в автокраже на парковке в Астане. Их сняла камера наблюдения

Подростки на парковке. Фото: polisia.kz

В Астане стражи порядка задержали 17-летних подростков, подозреваемых в совершении кражи из салона автомобиля в автоцентре. Общая сумма ущерба составила 800 тыс. тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, подростки в вечернее время проходили мимо автоцентра по проспекту Кабанбай батыра и пролезли под шлагбаум на территорию центра. На парковке стояли автомашины клиентов, которые остались незапертыми.

"Подойдя к одной из них, путем открытого свободного доступа проникли в салон BMW Х6 и похитили солнцезащитные очки, зарядное устройство и запасной ключ от машины. Общий ущерб составил 800 тысяч тенге", – сообщили в ведомстве.

Столичные стражи порядка задержали 17-летних подозреваемых и передали их законным представителям. Кроме того, были изъяты вещественные доказательства.

По данному делу проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Сотрудники ювенальной полиции также взяли несовершеннолетних на особый контроль.

Ранее в Астане на камеры видеонаблюдения попала кража набора гаечных ключей из автомобиля в ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998478-podrostkov-zapodozrili-v-avtokrazhe-na-parkovke-v-astane-ih-snyala-kamera-nablyudeniya/