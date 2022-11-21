Кража из незапертого автомобиля попала на камеры видеонаблюдения в Астане

Момент кражи на уличной парковке в Астане. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

На камеры видеонаблюдения попала кража набора гаечных ключей из автомобиля, совершенная в ночное время в Астане, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру парковки на улице С-189, зафиксировали кражу из автомобиля марки "ВАЗ 2114", - гласит сообщение.

На кадрах видно, что мужчина вначале подходит к одному из авто и пытается безуспешно вскрыть капот. Затем подходит к другой машине. Тут ему удается открыть дверь со стороны водительского сидения и проникнуть в салон.

Полиция установила личность подозреваемого, которым оказался 21-летний работник автомойки. По версии следствия, из салона авто он вынес гаечные ключи, которые, по словам задержанного, использовал в работе.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу денег из кассы в одном из астанинских магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998250-krazha-iz-nezapertogo-avtomobilya-popala-na-kamery-videonablyudeniya-v-astane/