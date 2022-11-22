Вынесен приговор по делу о продаже должности акима Актобе за 1,5 млн долларов

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Пять человек, которые продавали должность акима Актобе за 1,5 млн долларов, предстали перед судом по обвинению в мошенничестве. Им вынесли приговор, передает Первый канал "Евразия".

Из пяти подозреваемых по уголовному делу четверо получили тюремные сроки. Им дали от 5 до 7 лет лишения свободы. А пятого осудили условно на 5 лет.

Отмечается, что действовали обвиняемые в Актюбинской и Карагандинской областях. Они представлялись помощниками чиновников и предлагали купить политические должности.

Задержать их удалось во время передачи аванса в 30 млн тенге.

Напомним, летом текущего года в КНБ сообщили, что некие люди предлагали должность акима Актобе за 1,5 млн долларов. Подозреваемые были задержаны с поличным при передаче части денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998447-vynesen-prigovor-po-delu-o-prodazhe-dolzhnosti-akima-aktobe-za-15-mln-dollarov/