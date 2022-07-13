КНБ: Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов

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Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов. Данную информацию озвучили в документальном фильме Телерадиокомплекса президента РК, посвященном 30-летию КНБ.

По словам руководителя оперативного подразделения КНБ РК, начиная с 2021 года ведомством была пресечена деятельность 16 общественно опасных преступных группировок.

Сфера их деятельности была различной. Они занимались вымогательством, оказывали давление на предпринимателей, похищали товарно-материальные ценности. Он привел один "из ряда вон выходящих примеров".

"Когда люди, уже не боясь ничего, представляясь помощниками высокопоставленных чиновников, начинают вымогать деньги за назначение на политические должности.

Как пример, это было в этом году, за полтора миллиона долларов предлагали должность акима города Актобе. Они были задержаны с поличным при передаче аванса в 30 миллионов тенге", - сообщил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978241-knb-dolzhnost-akima-aktobe-predlagali-za-15-mln-dollarov/