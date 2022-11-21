Контрабандные товары на 230 млн тенге пытались завезти из Кыргызстана в Казахстан

Очки. Иллюстративное фото: pexels.com

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Кыргызстана пресекла незаконный вывоз из страны в Казахстан крупной партии контрабандных товаров на сумму около 230 млн тенге, передает Sputnik Кыргызстан.

На контрольно-пропускном пункте "Кен-Булун" в Чуйской области был остановлен грузовой автомобиль Volvo, направлявшийся в Казахстан. Транспортом управлял 42-летний кыргызстанец.

Сообщается, что пограничники обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандных товаров, а именно 40 тыс. пар очков, 30 300 флаконов женской парфюмерии, 6 300 коробок для хранения очков, 4 800 единиц средства для ухода за очками, более 2 500 тюбиков женского крема, 1 000 упаковок влажных салфеток, 380 зонтов, 40 коробок батарей для дома.

По предварительным данным, задержанный груз оценивается в 42 млн сомов (около 230 млн тенге).

Ранее в октябре сотрудниками пограничной службы КНБ были задержаны четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998328-kontrabandnye-tovary-na-230-mln-tenge-pytalis-zavezti-iz-kyrgyzstana-v-kazahstan/